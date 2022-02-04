В Калужской области за неделю подорожали капуста, огурцы, яблоки, пшено и гречка

В Калужской области за неделю, с 26 января по 2 февраля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Статистику в пятницу опубликовала пресс-служба правительства региона.

Больше всего за семь дней подорожала капуста – на 5,1%. Свежие огурцы прибавили в цене 3,7%, пшено – 2,3%, яблоки – 2%, свекла – 1,9%, гречка – 1,5%, подсолнечное масло – на 1,2%, вареная колбаса – на 0,9%.

В Калуге, по сравнению с соседними областными центрами, зафиксированы самые низкие цены на консервы, мороженую рыбу, куриные яйца, сахар, соль, хлеб и бананы. Самые высокие – на сыры, лук и огурцы.

Также в правительстве Калужской области сообщили о росте розничных цен на топливо. Бензин подорожал на 0,34%, дизель – на 0,52%.

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