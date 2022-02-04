Выявлять болезнь на ранних стадиях

В наше время, полное стрессов, с плохой экологией и не всегда качественными продуктами питания, частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно онкологических, неуклонно растет с каждым годом.

Успех лечения таких болезней напрямую зависит от стадии, на которой их удается выявить. Особенную актуальность приобрела диагностика ранних форм рака, ведь заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний занимает первые позиции в рейтингах, а оказание эффективной помощи возможно только при своевременном их выявлении.

В январе 2022 года эндоскопическому отделению Калужского онкологического диспансера исполнилось 40 лет. Это старейшее такое отделение в Калужской области. О его возможностях и перспективах мы поговорили с заведующим, кандидатом медицинских наук Сергеем Валерьевичем Гриневым.

— Сергей Валерьевич, что такое эндоскопия?

— Эндоскопия — ​это метод обследования и лечения полых органов организма при помощи специального инструмента — ​эндоскопа, представляющего собой управляемую тонкую гибкую трубку, оснащенную видеокамерой высокого разрешения. Эндоскоп проводится в организм через естественные отверстия, такие как ротовое отверстие, носовой ход, задний проход. Современная техника позволяет за один сеанс получить исчерпывающую информацию о состоянии желудочно-­кишечного тракта, произвести биопсию и при необходимости удалить патологическое образование.

— Расскажите о вашем отделении.

— Отделение было создано в январе 1982 года. Тогда оно занимало всего две небольшие комнаты, в которых работали два врача и одна медицинская сестра. Сегодня в отделении помощь больным оказывают пять врачей- эндоскопистов, два врача-­анестезиолога, хирург-­онколог, десять средних медицинских работников. В отделении проведен капитальный ремонт с организацией новых операционных, оснащенных для выполнения эндоскопических процедур под наркозом. Создана палата для пробуждения пациентов после исследования. Работает кабинет дневного стационара. Большинство наших аппаратов — экспертного класса. Ежедневно в отделении выполняется более 50 эндоскопических исследований и операций.

— Какие виды манипуляций проводят в отделении?

— Наиболее часто выполняемой остается, конечно, гастроскопия, то есть осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Тем не менее с каждым годом растет число колоноскопий — ​исследований толстого кишечника и части тонкой кишки. Также в нашем отделении проводят бронхоскопию. Кроме этого, мы занимаемся эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией и эндоскопическим ультразвуком.

— Какие болезни можно увидеть?

— Воспалительные заболевания ЖКТ, язвы и эрозии, варикозно расширенные вены и другое. Пристальное внимание уделяется новообразованиям — ​полипам, аденомам, злокачественным опухолям, а также предраковым состояниям.

— Кто должен быть насторожен по поводу онкологии ЖКТ?

— Во-­первых, люди после 45 лет должны проходить эндоскопическое обследование для диагностики, даже если у них нет симптомов болезни. Во-вторых, если у кого-­то из родственников была онкология ЖКТ, необходимо пройти эндоскопию намного раньше, чем был возраст родственника. В-третьих, лицам с хроническими заболеваниями ЖКТ также показано периодическое обследование.

— Что нового появилось в последнее время?

— Недавно у нас появилась современная технология, позволяющая осматривать органы при помощи ультразвука. Метод носит название эндосонографии. Его преимущество в том, что ультразвуковой датчик располагается на конце эндоскопа и может быть подведен очень близко к интересующему органу. Это позволяет лучше оценить характер заболевания и точно взять из этого очага материал для исследования.

— Каковы перспективы эндоскопии?

— У эндоскопии огромное будущее в выявлении онкологических заболеваний на ранней стадии. Уже сегодня мы находим и удаляем раковые изменения слизистой оболочки, измеряемые миллиметрами. Есть опухолевые заболевания, которые можно обнаружить на стадии предрака, например аденома, когда она еще не переродилась в рак. Образно говоря, цель, к которой мы стремимся, — ​выявлять и удалять рак на «нулевой» стадии.

Кол-центр: 8 (903) 81-11-911.

Эндоскопическое отделение: 8 (4842) 59-57-84.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

ЛО-40-01-001831 от 30 марта 2020 г.

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