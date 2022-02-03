Главные новости в Калужской области 3 февраля: дополнительные каникулы в школах и обрушение стены в доме-памятнике

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 3 февраля.

Во всех школах Калужской области объявлены дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля.

Подробнее о новых каникулах рассказал министр Александр Аникеев.

В Калужской области заболеваемость коронавирусом среди детей выросла на 204% за неделю.

В Калуге обрушилась стена дома-памятника на улице Космонавта Пацаева.

Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.

В Калуге больные в очередях к врачам мерзнут на улице. Наш репортаж.

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