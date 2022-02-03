Главные новости в Калужской области 3 февраля: дополнительные каникулы в школах и обрушение стены в доме-памятнике
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 3 февраля.
Во всех школах Калужской области объявлены дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля.
Подробнее о новых каникулах рассказал министр Александр Аникеев.
В Калужской области заболеваемость коронавирусом среди детей выросла на 204% за неделю.
В Калуге обрушилась стена дома-памятника на улице Космонавта Пацаева.
Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.
В Калуге больные в очередях к врачам мерзнут на улице. Наш репортаж.
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