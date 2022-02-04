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4 февраля родились несколько писателей, оставивших след в калужской истории

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.02.2022 07:50 0 237
4 февраля родились несколько писателей, оставивших след в калужской истории

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 февраля. 

1803 - в Москве родился Сергей Дмитриевич Полторацкий (4.02.(21.01).1803-1884), русский публицист, библиограф, библиофил. Жил в имении Авчурино Калужского уезда (ныне Ферзиковский р-н). От деда, знаменитого библиофила П.К. Хлебникова, ему перешла богатейшая коллекция книг, рукописей, литографий, газет. В истории русской книжной культуры эта библиотека имела название «Хлебниковско-авчуринская».

1839 – в сельце Игнатьевское близ Малоярославца родилась русская писательница XIX века Надежда Владимировна Яковлева-Ланская (4.02(23.01).1839-20(8).03.1914). Многие ее произведения содержали воспоминания о Калужском крае. Похоронена в селе Михайловское Псковской губернии. Ее фото вверху.

1873 – в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии родился русский писатель Михаил Михайлович Пришвин (04.02(23.01)1873-16.01.1954). В 1910 году жил в селе Брынь Жиздринского уезда, осенью 1909 года приезжал в Оптину Пустынь.

                    

1932 - в Калуге умер композитор Евгений Михайлович Дрейзин, автор вальса «Березка». Родился в 1878 г. (Некоторые источники датой его смерти называют 6.02.1932)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.02.2022 07:50 0 237
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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