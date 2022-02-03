В Калужской области 806 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 806 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 73 163, сообщили в четверг, 3 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1299.

Госпитализированы за сутки 112 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 217 пациентов. Всего с болезнью справились 64 657 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 155 768 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 12 284 564. Госпитализированы за сутки – 17 792. Выписаны – 53 724, за весь период – 10 390 732. За последние сутки в стране от ковида умерли 667 человек, за все время – 333 357.

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