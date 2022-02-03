В Калужской области заболеваемость коронавирусом среди детей выросла на 204% за неделю

В Калужской области за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом среди детей до 14 лет увеличилась на 204%. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили на заседании оперативного штаба.

У взрослых в возрасте до 65 лет рост составил 94,4%, старше 65 – 20%.

При этом количество легких форм заболевания увеличилось, средне-тяжелых и тяжелых форм – уменьшилось.

Из 1350 инфекционных коек заняты 974.

План по вакцинации от COVID-19 выполнен на 92,8%. Охват тестированием увеличен до 497,7 на 100 тысяч населения.

Заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ поручил министерству здравоохранения привлечь к работе как можно больше студентов медицинских специальностей. Они будут заменять заболевших медработников и тех, кто задействован в прививочной кампании.

- Они должны будут организовать работу по забору биологического материала на дому у заболевших, предоставлению им лекарственных форм, консультаций, в том числе телемедицинских, вести прием населения в поликлиниках, - подчеркнул Горобцов.

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