Главные новости в Калужской области 2 февраля: перекрытие Гагаринского моста и школы на дистанте

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 2 февраля.

В Калуге 6 февраля ограничат движение на Гагаринском мосту и улице Гагарина из-за съемок сериала «Неличная жизнь».

22 калужские школы и 528 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ.

В Калужской области выявлены рекордные 676 случаев коронавируса за сутки.

В Калужской области 29-летней женщине грозит 15 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими.

В Калуге планируется обновить освещение на трех улицах.

Известный педагог Калуги Сергей Зеленов: «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья».

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