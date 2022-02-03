3 февраля в Калуге решили построить часовню у Московских ворот

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 февраля.

1880 – в ознаменование 25-летия царствования Александра II городская Дума Калуги приняла решение о строительстве часовни возле Московских ворот. Летом 1837 года Александр Николаевич посещал Калугу в статусе наследника российского престола. (Из публикаций В. Продувнова)

1924 – состоялось открытие Угодско-Заводской электростанции имени В.И. Ленина, одной из первых станций в стране по плану ГОЭЛРО.

2004 - Постановлением Главы администрации Куйбышевского района от 03.02.2004 N21 учреждена Премия педагогическим работникам и учащимся имени Валентина Васильевича Полуянова, заслуженного учителя школы РСФСР, участника Великой Отечественной войны.

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