В Калужской области 676 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 676 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 72 357, сообщили в среду, 2 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1297.

Госпитализированы за сутки 123 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 202 пациента. Всего с болезнью справились 64 440 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним данным, 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 141 883 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 12 128 796. Госпитализирован за сутки – 17 201. Выписаны – 48 426, за весь период – 10 337 008. За последние сутки в стране от ковида умерли 678 человек, за все время – 332 690.

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