В День без интернета калужане предпочли оставаться в сети

Tele2 проанализировала статистику работы сети в Международный день без интернета, который традиционно приходится на последнее воскресенье января. В этом году на дату события трафик Tele2 впервые значительно вырос практически во всех регионах, «кольцом» окружающих столицу, – в том числе в Калужской области.

Вопреки ожиданиям, в день социальной инициативы, который выдался на 30 января, абоненты Tele2 в Калужской области не сократили, а увеличили потребление интернета. Спрос на гигабайты вырос на 5% в сравнении с воскресеньем неделей ранее.

Если перевести прирост трафика в абсолютные значения, то за один день суммарно калужане увеличили экранное время в интернете практически на 6000 часов. При этом, трафик в основном был сконцентрирован в Калуге и крупных райцентрах – Обнинске, Людинове, Кирове, Малоярославце и других.

Любопытно, что по данным статистики оператора, еще год назад калужане поддержали Международный день без интернета. Даже в период ограничений, когда услуги мобильной связи имели особое социальное значение, жители на сутки сократили потребление трафика на те же 5%.

Международный день без интернета начали отмечать в 2001 году. По мнению исследователей, инициатором события стал Институт социальных изобретений в Великобритании. Ученые предположили, что праздник позволит привлечь внимание к необходимости соблюдения здорового баланса между временем в соцсетях и в реальной жизни.



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