Главные новости в Калужской области 1 февраля: ЧП на заводе и смерть известного ученого
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 1 февраля.
В Калужской области стена завода разрушилась из-за гидроудара после разгерметизации плавильной печи. Пострадали три человека. Одни из них попал в больницу.
В Калуге скончался известный ученый и преподаватель Алексей Коржавый.
Стоимость проезда в общественном транспорте повысилась до 25 рублей. В связи с этим мы провели опрос калужан на улицах города. Вот как отреагировали люди на изменения.
Управление образования Калуги опровергло информацию о том, что ребенка-инвалида выставили из школы на улицу.
В Калужской области 613 человек заболели коронавирусом за сутки. Это новый рекорд. В больницу попали еще 133 жителя региона.
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