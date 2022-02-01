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Главные новости в Калужской области 1 февраля: ЧП на заводе и смерть известного ученого

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 01.02.2022 20:20 0 397
Главные новости в Калужской области 1 февраля: ЧП на заводе и смерть известного ученого

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 1 февраля.

В Калужской области стена завода разрушилась из-за гидроудара после разгерметизации плавильной печи. Пострадали три человека. Одни из них попал в больницу.

В Калуге скончался известный ученый и преподаватель Алексей Коржавый.

Стоимость проезда в общественном транспорте повысилась до 25 рублей. В связи с этим мы провели опрос калужан на улицах города. Вот как отреагировали люди на изменения.

Управление образования Калуги опровергло информацию о том, что ребенка-инвалида выставили из школы на улицу.

В Калужской области 613 человек заболели коронавирусом за сутки. Это новый рекорд. В больницу попали еще 133 жителя региона.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 01.02.2022 20:20 0 397
Тэги: общество обзор новостей
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