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2 февраля в Калуге открыт Дом политпросвещения

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.02.2022 07:50 0 212
2 февраля в Калуге открыт Дом политпросвещения

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 февраля.

1792 - родился Александр Яковлевич Миркович (1792 – 1888, Калуга), русский генерал сербского происхождения, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист, просветитель. Более ста лет назад в Калуге на участке, где сейчас стоит здание Областной библиотеки им. В.Г. Белинского, находилась «Никольская дача», принадлежавшая Мирковичу. Погребен в Крестовоздвиженском (Крестовском) мужском монастыре. В 30-е годы XX века храм, колокольня и некрополь монастыря были разрушены.

1825 – пост калужского губернатора покидает Никита Кузьмич Омельяненко (1779 – 10.09.1855). В годы своего губернаторства (1816-1825) пришлось Никите Кузьмичу встречать в Калуге императора Александра I. Погода стояла дождливая, а спуск дороги, по которой должен был проехать император, был крутой. Целую неделю губернатор сам ездил осматривать опасный участок, где день и ночь работали 8000 мужиков. Они клали хворост и засыпали путь песком и щебнем. Только все напрасно, непогода была сильней. Император приехал не в духе. С горы его экипаж спускали на руках. «Дорога очень дурна», - сказал он сердитым тоном. «Ваше величество, 8000 человек работали целую неделю». – «50000, милостивый государь, когда едет ваш император», - ответил губернатору Александр I.  Кроме того, отметим, что в годы губернаторства Омельяненко, а именно в 1823 г., произошло достаточно заметное событие в жизни города – в Калуге было завершено сорокалетнее строительство гостиного двора, а в Калужской губернии действовали 250 заводов и 100 фабрик, на которых работали 11522 человека, продавалось разных изделий на сумму более 4353 тыс. р. На территории губернии действовали 80 ярмарок и 463 рынков и торгов, 1195 лавок, оборот капиталов в торговле составлял около 13 млн. р. Однако, в этот период времени процветало жестокое отношение калужских помещиков к крепостным.

1825 (ст. стиль) губернатором высочайше назначен князь Александр Петрович Оболенский, действительный статский советник. Находился в этой должности по 1.10.1831.

1867 - родился Алексей Васильевич Пешехонов (2.02(21.01).1867-1933). Публицист, общественный деятель. В 1896-1898 годах занимался земской статистикой в Калужской губернии.

1901 – в Калуге завершает работу выставка художников-передвижников. Она работала с 10 до 16 часов. Общий билет на выставку стоил 40 к., для учащихся – 20 к., дети до 8 лет могли пройти бесплатно. Стоимость хранения платья в гардеробе – 5 к. (Из публикаций В. Продувнова)

1965 – в Калуге открыт Дом политпросвещения обкома КПСС (ныне Народный дом).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.02.2022 07:50 0 212
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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