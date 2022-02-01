В Калуге нарушителей масочного режима нашли в супермаркете и аптеке

В Калуге очередной рейд управления административно-технического контроля выявил людей, которые не соблюдают масочный режим. Во вторник, 1 февраля, об этом сообщил руководитель управления Станислав ОРЕХОВ.

В аптеке на улице Рылеева без масок были сотрудники. А в супермаркете на улице Маяковского сами продавцы использовали средства защиты, но они обслуживали покупателей без масок.

На нарушителей составлены протоколы, в ближайшее время административные дела рассмотрит суд.

Напомним, масочный режим действует в Калужской области до 28 февраля.

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