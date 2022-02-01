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В Калуге скончался известный ученый и преподаватель Алексей Коржавый

Дмитрий Ивьев , Фото: МГТУ.
Опубликовано: 01.02.2022 15:14 2 1306
В Калуге скончался известный ученый и преподаватель Алексей Коржавый

В Калуге скончался доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Алексей КОРЖАВЫЙ. Во вторник, 1 февраля, об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Коржавому было 79 лет.

Он родом из Белгородской области, учился в Харькове. В Калуге работал во ВНИИМЭТ с 1966 года. Одновременно с 1974 года преподавал в Калужском филиале МГТУ им. Баумана, был профессором кафедры промышленной экологии.

Алексей Коржавый является автором 220 научных статей, восьми монографий. Получил 80 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

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Дмитрий Ивьев , Фото: МГТУ.
Опубликовано: 01.02.2022 15:14 2 1306
Тэги: общество алексей коржавый
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