В Калужской области 613 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 613 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 71 681, сообщили во вторник, 1 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1295.

Госпитализированы за сутки 133 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 229 пациентов. Всего с болезнью справились 64 238 калужан.

Вакцинированы от ковида 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 125 836 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 986 913. Госпитализированы за сутки – 17 487. Выписан – 40 301, за весь период – 10 288 582. За последние сутки в стране от ковида умерли 663 человека, за все время – 332 012.

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