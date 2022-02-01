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1 февраля в Калуге основан старейший музыкальный коллектив

Дмитрий Ивьев , Фото: библиотека имени Белинского.
Опубликовано: 01.02.2022 07:40 1 459
1 февраля в Калуге основан старейший музыкальный коллектив

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 февраля. 

1932 - основан старейший музыкальный коллектив Калужской области «Хор русской песни» – многократный лауреат областных конкурсов художественного творчества инвалидов по зрению. Сейчас он носит название «Яблоневый вечер». В 2008 году незрячие артисты были удостоены приза Всероссийского фестиваля инвалидов по зрению «Голоса России», в 2010-м они стали обладателями международной премии "Филантроп".

1942 – генерал-майор Василий Степанович Попов (1894-1967) был назначен командующим штабом 10-й армии, разместившейся под городом Кировом. Именно солдатам этой армии довелось в сентябре 1943 года брать знаменитую Безымянную высоту у деревни Рубеженка Куйбышевского района, о которой вскоре после войны сложат песню. За успешные действия 10-й армии во время Калужской наступательной операции и последующие блестящие военные операции в составе 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В.С. Попов 10 апреля 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Рассекреченные архивы и воспоминания участников тех событий легли в основу многих глав книги Сергея Михеенкова «Тайна Безымянной высоты» (М., 2014).

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Дмитрий Ивьев , Фото: библиотека имени Белинского.
Опубликовано: 01.02.2022 07:40 1 459
Тэги: история калуги этот день в истории
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