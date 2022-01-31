Главные новости в Калужской области 31 января: огромные очереди льготников и сгоревшие автобусы
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 31 января.
В Калуге перед «Управлением Калужского троллейбуса» образовались огромные очереди из льготников, которым нужно было продлить проездные билеты. В итоге срок действия проездных продлили до ноября.
В Людиново в ангаре сгорели автобусы. Пострадал в том числе и транспорт, который возил школьников. Некоторые дети были вынуждены остаться дома и учиться удаленно.
В Калуге капитальный ремонт дома с рухнувшей крышей перенесли на 2022 год. Ранее кровлю собирались менять только в 2031-м.
В Калужской области рекордные 589 новых случаев коронавируса выявлены за сутки.
Количество звонков в колл-центр Минздрава выросло до 6000 в сутки.
Областной суд ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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