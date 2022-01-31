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Калужский областной суд ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 31.01.2022 14:27 5 1651
Калужский областной суд ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

В понедельник, 31 января, Калужский областной суд ввел дополнительные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

До 28 февраля в суд не будут допускаться людей, не являющихся участниками судебных процессов. 

Председатель суда и заместители не будут проводить личный прием граждан. 

Также не будет осуществляться прием от граждан и организаций документов через приемную суда. Теперь подать документы можно по почте либо в электронном виде. 

Для ознакомления с материалами дела или получения копий документов необходимо согласовать время посещения с канцеляриями судебных коллегий суда по телефону.

Напомним, 31 января в Калужской области установлен рекорд по новым случаям ковида.

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Дмитрий Ивьев , Фото: панорамы Яндекса.
Опубликовано: 31.01.2022 14:27 5 1651
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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