Калужский областной суд ввел ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

В понедельник, 31 января, Калужский областной суд ввел дополнительные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

До 28 февраля в суд не будут допускаться людей, не являющихся участниками судебных процессов.

Председатель суда и заместители не будут проводить личный прием граждан.

Также не будет осуществляться прием от граждан и организаций документов через приемную суда. Теперь подать документы можно по почте либо в электронном виде.

Для ознакомления с материалами дела или получения копий документов необходимо согласовать время посещения с канцеляриями судебных коллегий суда по телефону.

Напомним, 31 января в Калужской области установлен рекорд по новым случаям ковида.

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