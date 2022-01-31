Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Калужане смогут поучаствовать в челлендже на фестивале Rosafest х Gorilla Energy-2022

Опубликовано: 31.01.2022 12:21 0 49
Калужане смогут поучаствовать в челлендже на фестивале Rosafest х Gorilla Energy-2022

Tele2 приглашает поклонников зимних видов спорта на горный курорт «Роза Хутор». Уже пятый год подряд компания становится партнером главных зимних проектов для экстремалов в рамках Rosafest x Gorilla Energy. Для участников оператор подготовил конкурсные механики с ценными и денежными призами с общим фондом более 800 000 рублей.

Традиционно начинающие и профессиональные лыжники и сноубордисты встретятся на популярном горном курорте , чтобы покорить крутые склоны и провести время по другим правилам. В этот раз неделя активного зимнего отдыха пройдет с 29 января по 5 февраля. Участников мероприятия ждет масштабный квест в горах, обучение техникам катания со звездными спортсменами, тематические мастер-классы, трюки от именитых атлетов, онлайн-трансляция и многое другое.

Главным событием фестиваля станет уже полюбившееся многим с прошлого года соревнование – Mountain Battle от оператора. В этом году мобильный оператор подготовил впечатляющий призовой фонд более 800 000 рублей и новые задания для участников. Профессионалы и любители зимних экстремальных видов спорта смогут выбрать одну из предложенных миссий разного уровня сложности. Им предстоит, например, продемонстрировать максимальное количество трюков в сноупарке за ограниченное количество времени или показать свой самый эффектный проезд по трассе. Во время заездов райдеры будут тестировать в экстремальных условиях мобильный интернет от Tele2 и вести прямые трансляции в социальных сетях прямо со склонов гор. Кроме того, каждый райдер получит готовое смонтированное видео от команды оператора.

Жюри выберет лучших райдеров, и победители получат денежные призы от оператора. Оценивать конкурсантов будут профессиональные атлеты, среди которых – чемпион России по фристайл-сноубордингу Юрий Гаврилов, герой полнометражных фильмов о сноуборде, спортсмен Андрей Москвин, главный куратор лыжного фриски-направления страны Александр Чижов и другие.

Участники также смогут принять участие в Content Battle – челлендже от Tele2 в категории Fun. Выполняя индивидуальные задания, спортсмены будут снимать контент, выкладывать его в социальные сети, получать баллы в игре и обменивать их на подарки от оператора. Также финалисты смогут сразиться за суперпризы: смартфон, экшн-камеру или сертификат на покупку спортивного снаряжения.

В этом году для гостей курорта будет вновь открыт сноупарк оператора от команды Spotway с уникальным набором фигур для трюков. Всю неделю на этих фигурах смогут кататься участники Mountain Battle, также свои навыки продемонстрируют профессиональные райдеры со всей страны в рамках фристайл-шоу от оператора. Куратором события станет известный райдер Денис Бонус, один из сильнейших сноубордистов мира. Трансляцию из сноупарка на скорости мобильного интернета от Tele2 можно будет посмотреть 4 февраля на сайте katay.tele2.ru.

Абонентов Tele2 ждут привилегии: скидка 5% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля и дополнительные преимущества на курорте. Например, клиенты оператора могут каждый день начинать с чашки кофе от Surf Coffee в комфортном пространстве.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Опубликовано: 31.01.2022 12:21 0 49
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания получила Паспорт коллективного иммунитета
Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги по выявлению незаконного использования электроэнергии за 2021 г.
Калужская сбытовая компания предлагает потребителям перейти на современную электронную квитанцию
За год клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты на 41%
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на 20%
«ОПОРА РОССИИ» помогает малому и среднему бизнесу в Калужской области
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Летний отдых в Казахстане на озере Алаколь
Виды потребительских кредитов
Доставка готового бетона

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru