В Калужской области количество звонков в колл-центр Минздрава выросло до 6000 в сутки

В понедельник, 31 января, на еженедельном совещании правительства Калужской области представитель Центра управления регионом (ЦУР) рассказал, что на минувшей неделе появились сообщения о проблемах с регистрацией на сайте «Регистратура 40» и с возможностью дозвониться на горячую линию 122.

- Да, действительно, с начала прошлой недели был зафиксирован значительный рост звонков на единую линию сети здравоохранения – это номер 122, - прокомментировал заместитель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Хочу обратить сразу внимание, что этот телефон сейчас единственный, по которому можно дозвониться. Рекомендую именно им пользоваться. Телефон *040 сразу предлагает позвонить по этому номеру. Порядка 5 – 6 тысяч звонков ежедневно фиксируется. Это примерно в три раза больше, чем было до периода с быстрым развитием заболевания ОРВИ и ковид. В выходные дни пришлось увеличить количество операторов до 37. По параметрам, есть пропущенные звонки, но, по статистике за вчерашний день, из 3500 было пропущено 32 звонка. Стараемся звонки не пропускать или перезванивать. Набор операторов на номер 122 и их поиск идет постоянно. Будем все эти вопросы снимать.

Также за прошлую неделю количество жалоб на вывоз мусора снизилось на 17%, но сообщения все еще продолжают поступать из Бабынинского, Дзержинского и Медынского районов.

- Для вывоза мусора в Бабынинском районе подрядной организацией привлечена субподрядная организация. В настоящее время вывоз ТКО выполняется в соответствии с графиками в этом районе, - сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН. – В Дзержинском и Медынском муниципальных районах установлено, что ситуация с вывозом ТКО имеет положительную динамику, однако до настоящего времени подрядная организация не соблюдает утвержденный график. В целях решения данной проблемы подрядной организацией приобретена дополнительная специализированная техника. В отношении подрядной организации применены штрафные санкции в размере 593 000 рублей. Наше министерство продолжает держать ситуацию на особом контроле. Также на ухудшение на ситуацию с вывозом мусора повлияло отсутствие площадок для размещения отходов на территории этих муниципальных районов. Большой транспортный крючок существенно увеличивает время и расходы по вывозу ТКО.

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