Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области рекордные 589 новых случаев коронавируса выявлены за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2022 12:30 8 1655
В Калужской области рекордные 589 новых случаев коронавируса выявлены за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 589 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 71 068, сообщили в понедельник, 31 января, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1292.

Госпитализированы за сутки 53 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 209 пациентов. Всего с болезнью справились 64 009 калужан.

Вакцинированы от ковида 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 124 070 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 861 077. Госпитализированы за сутки – 9090. Выписаны – 30 130, за весь период – 10 248 281. За последние сутки в стране от ковида умер 621 человек, за все время – 331 349.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2022 12:30 8 1655
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания получила Паспорт коллективного иммунитета
Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги по выявлению незаконного использования электроэнергии за 2021 г.
Калужская сбытовая компания предлагает потребителям перейти на современную электронную квитанцию
За год клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты на 41%
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на 20%
«ОПОРА РОССИИ» помогает малому и среднему бизнесу в Калужской области
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Внутренний контроль бизнеса
Грузовой автоэлектрик в Москве
Причины и лечение кашля у взрослых

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru