В Калужской области рекордные 589 новых случаев коронавируса выявлены за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 589 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 71 068, сообщили в понедельник, 31 января, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1292.

Госпитализированы за сутки 53 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 209 пациентов. Всего с болезнью справились 64 009 калужан.

Вакцинированы от ковида 600 077 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 124 070 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 861 077. Госпитализированы за сутки – 9090. Выписаны – 30 130, за весь период – 10 248 281. За последние сутки в стране от ковида умер 621 человек, за все время – 331 349.

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