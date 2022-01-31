В Калужской области рекордные 589 новых случаев коронавируса выявлены за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 589 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 71 068, сообщили в понедельник, 31 января, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1292.
Госпитализированы за сутки 53 человека.
Выздоровели от коронавируса за день 209 пациентов. Всего с болезнью справились 64 009 калужан.
Вакцинированы от ковида 600 077 жителей Калужской области.
По всей России выявлены за сутки 124 070 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 861 077. Госпитализированы за сутки – 9090. Выписаны – 30 130, за весь период – 10 248 281. За последние сутки в стране от ковида умер 621 человек, за все время – 331 349.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!