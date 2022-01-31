В Калужской области количество привитых от коронавируса превысило 600 тысяч человек
В Калужской области за сутки привились от коронавируса 1785 человек. Общее количество вакцинированных достигло 600 077, сообщили в понедельник, 31 января, в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 92,29%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 28 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 28 января 2022 года:
- Жуковский район – 141,73%,
- Боровский район – 136,11%,
- Медынский район – 132,83%,
- Думиничский район – 128,96%,
- Перемышльский район – 125,59%,
- Бабынинский район – 124,31%,
- Барятинский район – 122,93%,
- Спас-Деменский район – 117,94%,
- Козельский район – 110,58%,
- Мещовский район – 109,22%,
- Сухиничский район – 108,72%,
- Ферзиковский район – 105,85%,
- Юхновский район – 99,27%,
- Куйбышевский район – 97,03%,
- Ульяновский район – 94,13%,
- Мосальский район – 93,13%,
- Тарусский район – 92,54%,
- Жиздринский район – 90,78%,
- Хвастовичский район – 86,65%,
- Калуга – 84,42%,
- Дзержинский район – 84,03%,
- Обнинск – 83,78%,
- Людиновский район – 83,37%,
- Малоярославецкий район – 83%,
- Кировский район – 81,33%,
- Износковский район – 79,7%.
Данные на 28 января.
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