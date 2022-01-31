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В Калужской области количество привитых от коронавируса превысило 600 тысяч человек

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 31.01.2022 10:22 0 388
В Калужской области количество привитых от коронавируса превысило 600 тысяч человек

В Калужской области за сутки привились от коронавируса 1785 человек. Общее количество вакцинированных достигло 600 077, сообщили в понедельник, 31 января, в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 92,29%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 28 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 28 января 2022 года:

  • Жуковский район – 141,73%,
  • Боровский район – 136,11%,
  • Медынский район – 132,83%,
  • Думиничский район – 128,96%,
  • Перемышльский район – 125,59%,
  • Бабынинский район – 124,31%,
  • Барятинский район – 122,93%,
  • Спас-Деменский район – 117,94%,
  • Козельский район – 110,58%,
  • Мещовский район – 109,22%,
  • Сухиничский район – 108,72%,
  • Ферзиковский район – 105,85%,
  • Юхновский район – 99,27%,
  • Куйбышевский район – 97,03%,
  • Ульяновский район – 94,13%,
  • Мосальский район – 93,13%,
  • Тарусский район – 92,54%,
  • Жиздринский район – 90,78%,
  • Хвастовичский район – 86,65%,
  • Калуга – 84,42%,
  • Дзержинский район – 84,03%,
  • Обнинск – 83,78%,
  • Людиновский район – 83,37%,
  • Малоярославецкий район – 83%,
  • Кировский район – 81,33%,
  • Износковский район – 79,7%.

Данные на 28 января.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 31.01.2022 10:22 0 388
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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