В Калужской области количество привитых от коронавируса превысило 600 тысяч человек

В Калужской области за сутки привились от коронавируса 1785 человек. Общее количество вакцинированных достигло 600 077, сообщили в понедельник, 31 января, в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 92,29%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 28 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 28 января 2022 года:

Жуковский район – 141,73%,

Боровский район – 136,11%,

Медынский район – 132,83%,

Думиничский район – 128,96%,

Перемышльский район – 125,59%,

Бабынинский район – 124,31%,

Барятинский район – 122,93%,

Спас-Деменский район – 117,94%,

Козельский район – 110,58%,

Мещовский район – 109,22%,

Сухиничский район – 108,72%,

Ферзиковский район – 105,85%,

Юхновский район – 99,27%,

Куйбышевский район – 97,03%,

Ульяновский район – 94,13%,

Мосальский район – 93,13%,

Тарусский район – 92,54%,

Жиздринский район – 90,78%,

Хвастовичский район – 86,65%,

Калуга – 84,42%,

Дзержинский район – 84,03%,

Обнинск – 83,78%,

Людиновский район – 83,37%,

Малоярославецкий район – 83%,

Кировский район – 81,33%,

Износковский район – 79,7%.

Данные на 28 января.

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