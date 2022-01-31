В Калуге пик заболеваемости «Омикроном» ожидается через 2-3 недели

Состоялось заседание Координационного совета при Городской Думе Калуги по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, председатель правового комитета Городской Думы Андрей Макаров и руководители медицинских учреждений.

Эпидемиологическая обстановка осложняется, заболеваемость увеличивается во всех возрастных группах, в особенности у детей до 14 лет.

Регион подготовлен к распространению штамма «Омикрон». Дополнительно подготовлено 2000 инфекционных коек, заключены контракты на поставку медицинского кислорода, на складах ГП «Калугафармация» создан 3-месячный запас лекарственных препаратов. Организовано дистанционное открытие листков нетрудоспособности, бесконтактная выписка и доставка лекарственных препаратов и экспресс-тестов с участием волонтёров.

Юрий Моисеев поинтересовался прогнозами относительно распространения коронавирусной инфекции на территории Калуги.

По мнению Константина Пахоменко, в течение ближайших 2-3 недель возможен значительный рост числа заболевших.

Был затронут вопрос вакцинации школьников.

Как сообщил министр здравоохранения, в регион поступило 720 доз вакцины «Спутник-М», применяемой для вакцинации детей от 12 до 17 лет. Вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.

- Представителей многих общественных и ветеранских организаций беспокоит вопрос: можно ли проходить вакцинацию или ревакцинацию в период резкого подъёма заболеваемости, – отметил Юрий Моисеев.

По славам Константина Пахоменко, вакцинироваться в настоящее время не только можно, но и нужно, так как вакцинация – единственный надёжный способ борьбы с распространением инфекции.

Также отмечалось, что необходимо открытие дополнительных прививочных пунктов и полное информирование населения о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Юрий Моисеев поблагодарил медиков за напряжённый труд, пожелал успехов, сил и терпения.

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