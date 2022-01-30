В Калуге за неделю родились 85 детей

В Калуге в период с 24 по 29 января родились 85 детей. Среди них 39 мальчиков и 46 девочек, сообщили в субботу, 29 января, в городском управлении ЗАГС.

Среди новорождённых были четыре двойни.

В нашем городе появились Радомир, Анжелика, Злата, Лидия, Дарина и Лукьян.

С 25 по 29 января в Калуге сыграли 35 свадеб.

C начала года родились 326 малышей и поженились 114 пар.

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