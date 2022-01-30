В Калужской области 500 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 500 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 70 479, сообщили в воскресенье, 30 января, в федеральном оперативном штабе.

Еще два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1290.

Госпитализированы за сутки 36 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 254 пациента. Всего с болезнью справились 63 800 калужан.

По всей России выявлены за сутки 121 228 случаев коронавируса. За весь период - 11 737 007. Госпитализированы за сутки – 9 883. Выписаны – 28 944, за весь период – 10 218 151. За последние сутки в стране от ковида умерли 617 человек, за все время – 330 728.

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