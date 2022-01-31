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В Калужской области 80 лет назад родилась известный художник Людмила Киселева

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.01.2022 07:50 3 503
В Калужской области 80 лет назад родилась известный художник Людмила Киселева

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 января.

1782 – «В январе были оттепели после жестоких морозов вдруг и болезни в народе умножились так что в Калуге не было двора без больных и никто без припадка не пробыл и в государстве ни один город село и деревня не спаслись от сея болезни, но благодатию Божией живы. Крестной ход для сего был 2 февраля к Казме и Дамиану». (Из записок купца Губкина). Каменная церковь Николая чудотворца располагалась на стрелке, недалеко от Старого торга, и имела предел Косьмы и Дамиана.

1846 - в селе Бор Тарусского уезда родился Григорий Иванович Недетовский (31(19).01.1846-1922), (псевдоним Отец Забытый), писатель-народник, прозаик, педагог. Окончил Калужское духовное училище (1856-1862), Калужскую духовную семинарию (1867) и Киевскую духовную академию (1871). Умер 23 января 1922 года в городе Ставрополь.

31(19).01.1876 - в Калуге, в доме библиофила и нумизмата, члена Калужской губернской ученой архивной комиссии Григория Григорьевича Чистоклетова (1857-1909) была открыта библиотека для чтения с продажей книг.

1913 - открытие в Калуге Общества скорой медицинской помощи. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1942 – в городе Боровске родилась Людмила Георгиевна Киселева (31.01.1942 -30.01.2021), художник-график, член Союза художников РФ (1985), лауреат премии Калужского обкома ВЛКСМ. Персональные выставки проходили в Калуге и городах области, Москве, Ленинграде, Киеве.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.01.2022 07:50 3 503
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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