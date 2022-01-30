Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

30 января в Калуге взорвалось здание НКВД

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.01.2022 08:00 3 748
30 января в Калуге взорвалось здание НКВД

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 января.

1784 – «Генваря 30. Скончался Афонасий Авр(амович) Гончаров. Сказывала Катерина Макушкина и другие, что за 5 дней до сметри С(вятой) Иоанн предтечей ему о смерти (неразб.) и час назначил. А был погребен 3 февр(аля)». (Из записок купца Губкина).

Императрица Елизавета Петровна за заведение и размножение парусных и полотняных фабрик в 1742 г. пожаловала Гончарову чин коллежского асессора, дававший право на потомственное дворянство. Во время посещения императрицей Екатериной II А.А.Гончарова «на 83-м году» жизни в Полотняном Заводе, она назвала его старцем. И услышала такой ответ: «Милосердная государыня! Хотя я и стар кажусь, но милостивым посещением Вашего Величества вдвое почувствовал крепости, и как бы обновились; да и надеюсь прожить … более, нежели мыслить…».

На л.30 рукописи «Драгоценная память…» записан его год рождения – 1692-й. «Генваря … дня. Умре на полотняном Заводе коллежской ассесор Афанасей Аврамов сын Гончаров. Он родился в Калуге 1692 года, от небогатого отца и матери, а в 1-ю ревизию в 1719 году записан 28 лет. И нажал великой капитал. От роду 92 –х лет». Другие источники указывают иные данные, но одно ясно, Гончарову было не менее 90 лет.

1862 - организовано Общество калужских врачей. Одним из создателей и первым председателем Общества был Владимир Егорович Кричевский (1824-1903), доктор медицины, общественный деятель.

1927 – впервые заговорила радиостанция друзей радио в Калуге. 5 мая 1927 года газета "Коммуна" сообщила о начале работы Калужского радиовещания. Л.Г. Авдиевич была одной из первых сотрудниц Калужского радио. (В книге К.Афанасьева «Летопись провинции» датой этого события указывается 20 января)

1942 - в здании управления НКВД, размещавшемся в бывшем магазине Капырина на площади Коммунаров (теперь на этом месте частично расположено здание областного театра), произошёл мощный взрыв. В результате взрыва погибло около 20 сотрудников, а также не один десяток задержанных, содержащихся в камерах. Многие получили ранения и контузии. По официальной версии в здание попала немецкая авиабомба. Однако сразу же возникла и другая, которая особо не афишировалась: сработало взрывное устройство, оставленное немцами перед отступлением из города и активированное диверсионной группой. Подвалы здания были практически забиты арестованными по подозрению в сотрудничестве с оккупантами. Место сразу же было оцеплено, собрали людей для разбора завалов, однако сами подвалы раскапывать не стали (из статьи Ю.Юрьева).

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.01.2022 08:00 3 748
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания предлагает потребителям перейти на современную электронную квитанцию
За год клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты на 41%
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на 20%
«ОПОРА РОССИИ» помогает малому и среднему бизнесу в Калужской области
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании рекомендует отдать предпочтение онлайн-сервисам
В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Летний отдых в Казахстане на озере Алаколь
Виды потребительских кредитов
Доставка готового бетона

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru