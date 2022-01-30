30 января в Калуге взорвалось здание НКВД

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 января.

1784 – «Генваря 30. Скончался Афонасий Авр(амович) Гончаров. Сказывала Катерина Макушкина и другие, что за 5 дней до сметри С(вятой) Иоанн предтечей ему о смерти (неразб.) и час назначил. А был погребен 3 февр(аля)». (Из записок купца Губкина).

Императрица Елизавета Петровна за заведение и размножение парусных и полотняных фабрик в 1742 г. пожаловала Гончарову чин коллежского асессора, дававший право на потомственное дворянство. Во время посещения императрицей Екатериной II А.А.Гончарова «на 83-м году» жизни в Полотняном Заводе, она назвала его старцем. И услышала такой ответ: «Милосердная государыня! Хотя я и стар кажусь, но милостивым посещением Вашего Величества вдвое почувствовал крепости, и как бы обновились; да и надеюсь прожить … более, нежели мыслить…».

На л.30 рукописи «Драгоценная память…» записан его год рождения – 1692-й. «Генваря … дня. Умре на полотняном Заводе коллежской ассесор Афанасей Аврамов сын Гончаров. Он родился в Калуге 1692 года, от небогатого отца и матери, а в 1-ю ревизию в 1719 году записан 28 лет. И нажал великой капитал. От роду 92 –х лет». Другие источники указывают иные данные, но одно ясно, Гончарову было не менее 90 лет.

1862 - организовано Общество калужских врачей. Одним из создателей и первым председателем Общества был Владимир Егорович Кричевский (1824-1903), доктор медицины, общественный деятель.

1927 – впервые заговорила радиостанция друзей радио в Калуге. 5 мая 1927 года газета "Коммуна" сообщила о начале работы Калужского радиовещания. Л.Г. Авдиевич была одной из первых сотрудниц Калужского радио. (В книге К.Афанасьева «Летопись провинции» датой этого события указывается 20 января)

1942 - в здании управления НКВД, размещавшемся в бывшем магазине Капырина на площади Коммунаров (теперь на этом месте частично расположено здание областного театра), произошёл мощный взрыв. В результате взрыва погибло около 20 сотрудников, а также не один десяток задержанных, содержащихся в камерах. Многие получили ранения и контузии. По официальной версии в здание попала немецкая авиабомба. Однако сразу же возникла и другая, которая особо не афишировалась: сработало взрывное устройство, оставленное немцами перед отступлением из города и активированное диверсионной группой. Подвалы здания были практически забиты арестованными по подозрению в сотрудничестве с оккупантами. Место сразу же было оцеплено, собрали людей для разбора завалов, однако сами подвалы раскапывать не стали (из статьи Ю.Юрьева).

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