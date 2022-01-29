В Калужской области 415 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 415 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 69 979, сообщили в субботу, 29 января, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1288.

Госпитализированы за сутки 74 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 58 пациентов. Всего с болезнью справились 63 546 калужан.

Вакцинированы от ковида 596 927 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 113 122 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 615 779. Госпитализированы за сутки – 14 570. Выписаны – 30 010, за весь период – 10 189 207. За последние сутки в стране от ковида умерли 668 человек, за все время – 330 111.

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