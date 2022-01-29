В Калужской области заболеваемость коронавирусом за пять дней выросла в два раза

За последние пять дней в Калужской области заболеваемость коронавирусом выросла в два раза. Об этом вечером в пятницу, 28 января, сообщили в правительстве региона по итогам заседании оперативного штаба.

Накануне был установлен абсолютный рекорд пандемии – 300 случаев за сутки. Из них в больницу попали 80 человек.

Всего в Калужской области сейчас создано 1350 инфекционных коек. Заняты – 830.

Как отметил заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ, сейчас выявляется большое количество пациентов с легкой формой ковида. Поэтому важно правильно организовать их лечение в домашних условиях. По его словам, нужно вовремя доставлять калужанам экспресс-тесты на коронавирус, лекарства, увеличить количество работников колл-центра. Единая регистратура работает по номеру 122.

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