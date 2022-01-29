В Калужской области привились от коронавируса 596 927 человек

В Калужской области за сутки привились от коронавируса 1366 человек. Общее количество вакцинированных достигло 596 927, сообщили в субботу, 29 января, в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,8%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 26 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 26 января 2022 года:

Жуковский район – 141,11%,

Боровский район – 135,55%,

Медынский район – 132,23%,

Думиничский район – 127,97%,

Перемышльский район – 125,33%,

Бабынинский район – 123,83%,

Барятинский район – 122,62%,

Спас-Деменский район – 117,33%,

Козельский район – 109,98%,

Мещовский район – 108,58%,

Сухиничский район – 108,26%,

Ферзиковский район – 105,11%,

Юхновский район – 98,9%,

Куйбышевский район – 96,59%,

Ульяновский район – 93,72%,

Мосальский район – 92,74%,

Тарусский район – 91,8%,

Жиздринский район – 90,38%,

Хвастовичский район – 86,25%,

Калуга – 84,02%,

Дзержинский район – 83,57%,

Обнинск – 83,22%,

Людиновский район – 82,71%,

Малоярославецкий район – 82,29%,

Кировский район – 80,38%,

Износковский район – 79,52%.

Данные на 26 января.

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