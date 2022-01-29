В Калужской области привились от коронавируса 596 927 человек
В Калужской области за сутки привились от коронавируса 1366 человек. Общее количество вакцинированных достигло 596 927, сообщили в субботу, 29 января, в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,8%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 26 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 26 января 2022 года:
- Жуковский район – 141,11%,
- Боровский район – 135,55%,
- Медынский район – 132,23%,
- Думиничский район – 127,97%,
- Перемышльский район – 125,33%,
- Бабынинский район – 123,83%,
- Барятинский район – 122,62%,
- Спас-Деменский район – 117,33%,
- Козельский район – 109,98%,
- Мещовский район – 108,58%,
- Сухиничский район – 108,26%,
- Ферзиковский район – 105,11%,
- Юхновский район – 98,9%,
- Куйбышевский район – 96,59%,
- Ульяновский район – 93,72%,
- Мосальский район – 92,74%,
- Тарусский район – 91,8%,
- Жиздринский район – 90,38%,
- Хвастовичский район – 86,25%,
- Калуга – 84,02%,
- Дзержинский район – 83,57%,
- Обнинск – 83,22%,
- Людиновский район – 82,71%,
- Малоярославецкий район – 82,29%,
- Кировский район – 80,38%,
- Износковский район – 79,52%.
Данные на 26 января.
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