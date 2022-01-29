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В Калужской области заболеваемость ОРВИ выросла на 28,3% за неделю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2022 06:54 0 121
В Калужской области заболеваемость ОРВИ выросла на 28,3% за неделю

В Калужской области за последнюю неделю 11 702 человека заболели ОРВИ. Это на 28,3% больше, чем неделей ранее, сообщили вечером 28 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 48,3%.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, заболеваемость вернулась к показателям ноября-декабря 2021 года.

В Калуге зафиксировано 7642 случая ОРВИ. За неделю заболеваемость выросла на 62,9%. Пороговые показатели превышены на 99,7%.

В больницы с ОРВИ попал 31 пациент.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2022 06:54 0 121
Тэги: общество статистика здравоохранение роспотребнадзор
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