Главные новости в Калужской области 28 января: реконструкция дороги на Северном и дело за обнаженку на фоне храма

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 28 января.

В Калуге объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции северного въезда в город. Стали известны подробности.

Оголившейся на фоне храма 26-летней калужанке грозит до года колонии.

В Калужской области шесть школ закрыли на карантин, на дистант переведены 285 классов.

Школьный автобус попал в ДТП в Козельском районе.

Палаты Макаровых расселят за 40 миллионов рублей.

Установлен рекорд по новым случаям коронавируса в Калужской области.

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