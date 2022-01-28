Главные новости в Калужской области 28 января: реконструкция дороги на Северном и дело за обнаженку на фоне храма
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 28 января.
В Калуге объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции северного въезда в город. Стали известны подробности.
Оголившейся на фоне храма 26-летней калужанке грозит до года колонии.
В Калужской области шесть школ закрыли на карантин, на дистант переведены 285 классов.
Школьный автобус попал в ДТП в Козельском районе.
Палаты Макаровых расселят за 40 миллионов рублей.
Установлен рекорд по новым случаям коронавируса в Калужской области.
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