29 января в Калужской области создан загс

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 января.

17(29).01.1802 г. в Калугу прибыл сенатор Гавриил Романович Державин с целью ревизии деятельности калужского губернатора Дмитрия Ардалионовича Лопухина. По представлению Державина суду были преданы губернатор и прокурор. Затем последовал Указ Александра I о дополнении законов относительно лихоимства и взяток.

1898 (ст. стиль) – «государь император… всемилостивейше соизволил на присвоение бывшему Калужскому губернатору тайному советнику кн. Голицину звания почетного гражданина г. Жиздры согласно ходатайству местной городской думы в знак признательности местного городского общества за постоянное сочувственное и благожелательное отношение князя к нуждам названного города».

1917 - постановлением Калужского губернского исполнительного комитета "Об образовании окружного отдела ЗАГС" в Калуге создана служба записи актов гражданского состояния.

1925 – образовано Калужское губернское общество краеведения (КОК). Общество занималось издательской деятельностью. Были изданы «Очерки Калужской губернии» со статьями А.Юдина, В.Николаева, В.Ассонова, В.Сосницкого, Д.Разломалина. КОК прекратило свою деятельность летом 1929 г.

1942 – освобожден от фашистов п. Мятлево. Особую роль в его освобождении сыграли 6-й и 175-й стрелковые полки. В тот же день воинами 324-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Н.И.Кирюхина освобожден г. Сухиничи. Он был оккупирован фашистами 7.10.1941.

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