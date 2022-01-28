Клиенты Tele2 воспользовались операторским приложением 2 млрд раз в 2021 году

Оператор подвел итоги работы приложения «Мой Tele2». Ежедневно в него заходят 2,8 млн абонентов по всей стране – примерно 40% из них интересен раздел «Маркет», а также возможность делиться трафиком с близкими. На третьем месте – обмен минут из тарифа на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink.

Популярность приложения оператора растет: за 2019-2021 гг. месячная аудитория выросла в пять раз. В 2021 году клиенты воспользовались сервисом 2 млрд раз – прирост количества сессий составил 21% год к году. Число активных пользователей приложения увеличилось за этот период на 23%.

– Приложение «Мой Tele2» – это своего рода пульт управления сервисами, – рассказал директор по развитию цифрового канала оператора Сергей Колесняк. – Здесь клиенты играют, получают подарки и кешбэк, меняют минуты скидки на Xiaomi и кино. Абоненты все чаще обращаются к этому инструменту.

Расширение функционала мобильных приложений, в том числе за счет уникальных услуг, становится заметным трендом телекома. В 2021 году площадкой «Маркет» для продажи минут и Гб (интегрирована в приложении) воспользовались 40% клиентов приложения, возможностью поделиться гигабайтами – 34%. Абоненты обменяли на фильмы от Wink 117 млн минут, на скидку на смартфоны Xiaomi – 60 млн минут. Чаще всего пользователи приложения подключали безлимитный доступ к YouTube и ТikТоk, конференц-связь, второй номер, оповещения о пропущенных вызовах, а также докупали мобильный интернет.

В 2021 году разработчики провели редизайн приложения и внедрили ряд революционных для телекома услуг. Это – возможность дистанционно активировать карту, настроить электронную подпись для упрощения обслуживания в салонах, обратиться в чат за консультацией специалиста и многое другое.



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