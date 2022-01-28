В Калуге по требованию прокуратуры ограничили доступ к опасной стройке
В Калуге на улице Пролетарской восстановили забор вокруг незавершенной стройки. В пятницу, 28 января, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Как показала проверка, к фундаменту и котловану с водой существовал открытый доступ. Это могло быть опасным для детей.
Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, заявили в прокуратуре.
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