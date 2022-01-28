Калужский зоопарк получил лицензию

Согласно закона от 27 декабря 2018 г. № 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязывают получить лицензию, для осуществления деятельности в 2022 году.

По данным Россельхознадзора, на конец декабря лицензии оформили 147 организаций. Всего же в стране около 600 организаций, которые используют животных в культурно-зрелищных целях. И еще порядка 500 учреждений, которые тоже содержат животных, но занимаются музейной, творческой или санаторно-курортной деятельностью.

В число организаций, которые уже получили лицензию входит Экопарк «Биосфера». Ранее Министерством Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации зоопарку были выданы разрешения на содержание краснокнижных животных.

Экопарк «Биосфера» осуществляет свою деятельность 2017 года, на территории зоопарка содержится более 140 животных

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