В Калужской области за неделю подорожали овощи, вермишель, колбаса и масло
В Калужской области продолжают дорожать продукты. Новые данные в пятницу, 28 января, опубликовало правительство региона.
За неделю, с 19 по 26 января, больше всего прибавили в цене свекла (на 3,1%) и капуста (на 1,8%). Также подорожали вермишель - на 1,3%, сливочное масло и сырокопченая колбаса – на 1,2%.
Снижения цен не фиксировалось.
Также в правительстве сообщили, что за неделю на 0,33% подорожало дизельное топливо.
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