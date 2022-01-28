В Калужской области за неделю подорожали овощи, вермишель, колбаса и масло

В Калужской области продолжают дорожать продукты. Новые данные в пятницу, 28 января, опубликовало правительство региона.

За неделю, с 19 по 26 января, больше всего прибавили в цене свекла (на 3,1%) и капуста (на 1,8%). Также подорожали вермишель - на 1,3%, сливочное масло и сырокопченая колбаса – на 1,2%.

Снижения цен не фиксировалось.

Также в правительстве сообщили, что за неделю на 0,33% подорожало дизельное топливо.

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