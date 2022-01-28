В Калужской области 300 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 300 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 69 564, сообщили в пятницу, 28 января, в федеральном оперативном штабе.

Три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1286.

Госпитализированы за сутки 80 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 65 человек. Всего с болезнью справились 63 488 калужан.

Вакцинирован от ковида 595 561 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 98 040 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 502 657. Госпитализированы за сутки – 14 046. Выписаны – 29 506, за весь период – 10 159 197. За последние сутки в стране от ковида умерли 673 человека, за все время – 329 443.

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