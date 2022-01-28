Чтобы не пропустить начало заболевания

С чего стоит начать и какие анализы надо регулярно сдавать, рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики центрального НИИ эпидемиологии Роспот­ребнадзора Маргарита ПРОВОРОТОВА.

Важные показатели

Обследование пациента, как правило, начинается с общего анализа крови. Клинический анализ крови используется для диагностики различных заболеваний, но ведущая роль — ​исследование системы кроветворения. Ведь оценив результаты, врач может заподозрить состоя­ние латентного железодефицита, когда уровень гемоглобина в анализе ещё в норме, но запасы железа в организме уже снижаются. Общий анализ крови — ​это и выявление воспалительного процесса, который можно обнаружить при повышении уровня лейкоцитов и изменении лейкоцитарной формулы. А уровень тромбоцитов — ​важный показатель для диагностики тромботических осложнений или, наоборот, геморрагического синдрома.

Более информативно сдавать не просто общий анализ крови, а общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Лейкоцитарная формула — ​соотношение различных форм лейкоцитов, включает базофилы, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты и эозинофилы. Эти клетки отличаются и по внешнему виду, и по функциям. Когда уровень лейкоцитов повышен, для определения причины важно понимать, как изменяется уровень и других показателей формулы.

Проверьте уровень сахара и холестерина

— Всем известно, что глюкоза является основным источником энергии для всех клеток организма. Уровень глюкозы в крови у здорового человека относительно постоянен и изменяется в очень узких границах благодаря механизмам регуляции. Повышение уровня глюкозы говорит о нарушениях обменных процессов: развитии сахарного диабета, метаболического синдрома, что приводит к развитию осложнений со стороны сердечно-­сосудистой системы.

Если необходимо, надо посмотреть средний уровень глюкозы на протяжении предшествующих 6–12 недель, в этом случае лучше провести исследование на ​определение уровня гликозилированного гемоглобина (соединение глюкозы с эритроцитами).

Холестерин присутствует в каждой клетке. Без него невозможен синтез половых гормонов, витамина D, многих других жизненно необходимых биохимических веществ, в том числе и «гормона счастья» серотонина. Но с другой стороны, устойчивое повышение уровня холестерина усиливает риск развития атеросклероза, чревато развитием ишемической болезни сердца, нарушением мозгового крово­обращения, формированием патологии печени (стеатоза).

Влияют на весь организм

Они оказывают влияние практически на все органы и системы нашего организма.

При нарушении нормальной функции щитовидной железы возможно повышение уровня выработки гормонов, такое патологическое состояние называется гипертиреоз, снижение выработки гормонов — ​гипотиреоз.

Длительное время люди могут не предъявлять каких-либо жалоб (субклиническое течение) в то время, когда патологические процессы уже происходят в организме.

Для первичного обследования функции щитовидной железы ­рекомендовано определение уровня ТТГ (тиреотропного гормона), Т3 (трийодтиронин свободный), Т4 (тироксин свободный). Наиболее важно определение гормонов щитовидной железы при изменении веса ­как при его увеличении, ­так и при снижении, появлении учащенного сердцебиения или аритмии, особенно у молодёжи, при планировании беременности, нарушении менструального цикла

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