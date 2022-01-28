Чтобы не пропустить начало заболевания
С чего стоит начать и какие анализы надо регулярно сдавать, рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита ПРОВОРОТОВА.
Важные показатели
Обследование пациента, как правило, начинается с общего анализа крови. Клинический анализ крови используется для диагностики различных заболеваний, но ведущая роль — исследование системы кроветворения. Ведь оценив результаты, врач может заподозрить состояние латентного железодефицита, когда уровень гемоглобина в анализе ещё в норме, но запасы железа в организме уже снижаются. Общий анализ крови — это и выявление воспалительного процесса, который можно обнаружить при повышении уровня лейкоцитов и изменении лейкоцитарной формулы. А уровень тромбоцитов — важный показатель для диагностики тромботических осложнений или, наоборот, геморрагического синдрома.
Более информативно сдавать не просто общий анализ крови, а общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Лейкоцитарная формула — соотношение различных форм лейкоцитов, включает базофилы, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты и эозинофилы. Эти клетки отличаются и по внешнему виду, и по функциям. Когда уровень лейкоцитов повышен, для определения причины важно понимать, как изменяется уровень и других показателей формулы.
Проверьте уровень сахара и холестерина
— Всем известно, что глюкоза является основным источником энергии для всех клеток организма. Уровень глюкозы в крови у здорового человека относительно постоянен и изменяется в очень узких границах благодаря механизмам регуляции. Повышение уровня глюкозы говорит о нарушениях обменных процессов: развитии сахарного диабета, метаболического синдрома, что приводит к развитию осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Если необходимо, надо посмотреть средний уровень глюкозы на протяжении предшествующих 6–12 недель, в этом случае лучше провести исследование на определение уровня гликозилированного гемоглобина (соединение глюкозы с эритроцитами).
Холестерин присутствует в каждой клетке. Без него невозможен синтез половых гормонов, витамина D, многих других жизненно необходимых биохимических веществ, в том числе и «гормона счастья» серотонина. Но с другой стороны, устойчивое повышение уровня холестерина усиливает риск развития атеросклероза, чревато развитием ишемической болезни сердца, нарушением мозгового кровообращения, формированием патологии печени (стеатоза).
Влияют на весь организм
Они оказывают влияние практически на все органы и системы нашего организма.
При нарушении нормальной функции щитовидной железы возможно повышение уровня выработки гормонов, такое патологическое состояние называется гипертиреоз, снижение выработки гормонов — гипотиреоз.
Длительное время люди могут не предъявлять каких-либо жалоб (субклиническое течение) в то время, когда патологические процессы уже происходят в организме.
Для первичного обследования функции щитовидной железы рекомендовано определение уровня ТТГ (тиреотропного гормона), Т3 (трийодтиронин свободный), Т4 (тироксин свободный). Наиболее важно определение гормонов щитовидной железы при изменении веса как при его увеличении, так и при снижении, появлении учащенного сердцебиения или аритмии, особенно у молодёжи, при планировании беременности, нарушении менструального цикла
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