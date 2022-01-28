Почему зимой мы набираем вес

К зиме в теле человека активизируется образование подкожного жира. Так организм запасается источником энергии на случай длительных холодов. А тут еще и длинные новогодние каникулы были. И если люди, которые не склонны к полноте, поправляются незначительно, на 1-2 кг, и это нормально, то некоторые набирают по 5 и больше килограмм. Почему мы толстеем, и сколько нужно есть, чтобы оставаться стройным.

Тратим мало энергии

- Раньше я носила 46-й размер, но после рождения второго ребенка сильно поправилась, - рассказала наша читательница, мама двоих детей, Марина Ильина. - Хотела долго кормить малыша грудью, поэтому много ела калорийной пищи, пила препараты для лактации. И со временем перешла на 50-й размер одежды. Сейчас стараюсь не есть после 18:00 и хожу в спортзал. Сбросила за полгода 5 кг. При таком образе жизни вес уходит по 300-400 г в неделю.

- До 30 лет у меня была проблема, как поправиться, а теперь – как похудеть. Иногда я сама не замечаю, как лишние килограммы набираются. Сейчас при росте 164 см мой вес 67 кг. На диетах не сижу. Хожу в фитнес-клуб, плаваю в бассейне, за тренировку можно похудеть примерно на 300 граммов, - говорит калужанка Ольга МАРТЫНОВА.

Почему мы толстеем? Дело в том, что всю энергию мы получаем с пищей. И если расходуем меньше, чем получили, то набираем лишние килограммы. Энергии сейчас тратим мало: у нас есть стиральные машинки, автомобили, пылесосы и компьютеры. Поэтому объем пищи надо снижать. Но с продуктами в наш организм поступают минералы, биологически активные вещества и витамины. Если их достаточно, мы чувствуем себя хорошо, если нет, нам нездоровится. В зимний период даже в овощах и фруктах дефицит полезных веществ составляет 20%. Добавьте к этому кулинарную обработку.

При неправильном питании может пострадать обмен веществ, который трудно будет восстановить. Жировая ткань вырабатывает гормон лептин, который участвует в регуляции аппетита, массы тела, репродуктивных функций и даже влияет на наше психическое здоровье. Резкая потеря веса приведет к гормональному дисбалансу с непредсказуемыми последствиями.

Как похудеть

Измените свое питание. Действуйте постепенно, без резких ограничений и новшеств.

Выбирайте «живые» продукты. Категорически запрещены колбаса, сосиски и жирные сыры. Вместо колбасы можно взять куриную или индюшачью грудку. В вашем меню должны быть нежирное мясо, яйца, творог, рыба, приготовленные без масла на сковородке.

Внимательно изучайте в магазине этикетки, не берите продукты с большим сроком годности, содержащие консерванты.

Необязательно голодать. Зимой это особенно вредно. В холодное время года мы испытываем недостаток витаминов и питательных веществ. Поэтому голодание негативно скажется на физическом и психическом самочувствии. Вместо этого попробуйте принимать пищу небольшими порциями, но чаще, чем обычно. Например, дополните трехразовое питание вторым завтраком и полдником.

Не нужно отказываться от мяса. Например, девушкам просто необходим белок.

Обязательно завтракать. Если мы не завтракаем, то все, что съедается в течение дня, будет идти про запас.

В день нужно потреблять столько калорий, сколько тратите. Мы мало двигаемся, у нас нет серьезных физических нагрузок, часто испытываем стресс. При таком образе жизни необходимо не более 2000 килокалорий в сутки. Можно вести дневник, где вы будете записывать все, что съели за день. Помните, что жиры – это высококалорийные продукты, а овощи и фрукты – низкокалорийные. Есть еще одно правило: за один раз можно съедать столько еды, сколько поместится в вашей ладошке.

На обед обязателен суп. Это не только источник легкоусваиваемого белка, но и отличный способ «обмануть» свой желудок. Суп придает желудку объем, что активизирует специальные рецепторы на стенках желудка и сигнализирует о его наполнении. В результате ваш аппетит будет слегка подавлен, и вы съедите на второе на 20-40 % меньше обычной нормы. В идеале предпочтение следует отдавать супам на постном мясе, овощным бульонам, вегетарианским похлебкам.

Больше двигайтесь! Организм должен сжигать те калории, которые он получил в процессе приема пищи. Можно ежедневно пару остановок до работы проходить пешком, но быстрым шагом.

Позитивный настрой. Обязательно каждый день хвалите себя.

Активное похудение с удовольствием

Избыточный вес или ожирение - проблема распространённая и актуальная как у женщин, так и у мужчин.

Самая частая причина набора веса - это переедание. Причём переедание это не всегда про количество еды, а про регулярное потребление калорий, превышающее энергозатраты организма.

Причины переедания в свою очередь могут быть разными: стрессы, нерегулярные приёмы пищи, «заедание» эмоций, психологическая зависимость от еды и негативные установки из детства.

Увеличение массы тела происходит постепенно, на 1-3 кг в месяц. Человек замечает, что привычная одежда становится тесной.

Как ведёт себя большиство людей в данной ситуации?

Правильно, обещают себе сесть на диету «с понедельника» или «с нового года».

Однако, статистика показывает, что диеты не работают. Чтобы стать стройным и сохранить результат навсегда, необходимо питаться вкусно, сытно и полезно. Как только что-то одно выпадает - удовольствие от еды, сытость или польза - путь к стройности сильно осложняется.

Поэтому, диеты в лучшем случае дают кратковременный эффект, в худшем - подрывают здоровье с последующим ещё большим набором веса.

Снижать вес нужно правильно. Важно учитывать факторы, вызвавшие его набор. Не проработав основные причины, поддерживающие лишний вес, избавиться от него невозможно.

Групповые программы похудения «Доктор Борменталь» работают комплексно.

Участники учатся основам здорового питания, избавляются от психологических блоков и неправильных пищевых привычек, формируют навыки самомотивации.

Часто при похудении усилия человека подрываются его окружением. Поэтому групповая работа имеет много дополнительных бонусов: взаимную поддержку участников, обмен опытом, соревновательный азарт и многое другое.

Снижение веса в нашей клинике - процесс сравнительно протяженный по времени. Ведь набор его происходит не за пару недель, месяцев и даже лет. Таким должен быть и правильный обратный путь. Конечно, не годы, но от 6 месяцев и больше. В зависимости от тяжести проблемы.

Вес будет уходить постепенно, в среднем 4-12 кг в месяц. Но результат будет фундаментальным. Вы обретёте не только новое тело, но и новую жизнь.

Количество лет, проведённых с избыточным весом напрямую влияет на риск развития серьёзных болезней. Поэтому, похудение ни в коем случае нельзя откладывать на «понедельник» или «новый год».

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Телятина при диете нужна обязательно!

Приводим себя в норму с магазинами сети «Ферма».

Чем ближе весна, тем чаще и критичнее мы смотримся в зеркало и решаем сесть на диету, чтобы привести фигуру в порядок. В холодные сезоны принято налегать на более жирную и калорийную пищу. Но весной нам еще больше нужны жиры, белки, витамины и микроэлементы. Межсезонье — период вспышек ОРВИ, усталости от холода и отсутствия солнца. Врачи рекомендуют для поддержания иммунной системы не только усиленно принимать витамины С и Д, но и непременно есть мясо, ведь оно незаменимый источник цинка — защитника иммунитета и, конечно, источник белков животного происхождения, дающие нам силы и энергию.

В наше время у многих именно сейчас длится постковид, когда требуется усиленное питание и бережное отношение к себе. Есть надо хорошо, разнообразно, как же тогда соблюдать диету? Задача только на первый взгляд невыполнимая. На самом деле именно мясо отлично помогает выдерживать самые строгие диеты.

Главное правило: покупаем только свежее, охлажденное мясо, которое всегда можно найти в сети магазинов «Ферма». Там другого просто не продают. Вся продукция проходит строгий контроль, закупки идут только у проверенных поставщиков.

Покупаем не жирное, а диетическое мясо. На первом месте по своим полезным качествам, конечно, стоит телятина. В магазинах «Ферма» продается нежнейшая телятина, она идеально подходит для детского стола, а значит, и для тех взрослых, которые сидят на диете. Это мясо максимально полезное и питательное. Кроме того, в каждом магазине имеются справки из сельсовета, подтверждающие, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах у бабушек и дедушек. В народе его часто называют «частное мясо», то есть домашнее.

В телятине мало жира, зато много витаминов группы В — незаменимых для работы сердечной и нервной систем (очень актуально для людей, перенесших ковид), железа (профилактика анемий) и цинка — защитника вашей иммунной системы. Кобальт, калий, фосфор — у каждого из них своя задача, направленная на поддержание здоровья человека.

В отличие от говядины сырое мясо имеет нежный розовый цвет, покрыто тончайшей пленкой жира, поэтому оно низко калорийное. В 100 граммах продукта всего 96,8 кКал, это и дает ему право считаться диетическим продуктом.

При термообработке телятина сохраняет все полезные свой­ства, витамины и микроэлементы. Помимо вышеперечисленных показаний, мясо теленка благоприятно сказывается на регуляции количества глюкозы в организме, влияет на состояние кожи, полезно для пищеварения. Содержащийся в ней желатин способствует лучшей свертываемости крови, а низкое содержание холестерина позволяет активно употреблять ее и пожилым людям.

Врачи рекомендуют телятину гипертоникам, диабетикам, людям, страдающим анемией, а также всем, перенесшим инфекционные и вирусные заболевания. Она незаменима для людей, находящихся в постковиде.

Альтернатива телятине — мясо индейки, которое тоже считается диетическим и практически не уступает по своим питательным свой­ствам. В мясе индейки содержится около 23% от суточной нормы легко усваиваемого белка. Как и телятина, она богата витаминами группы В, холином, фосфором, цинком, железом. Есть в ней и не менее важные селен, триптофан, калий… Холестерина в индейке меньше, чем в курице, это тоже важно знать тем, кто выбирает диетическое питание.

Вкус индейки считается более утонченным, она нежнее, но и готовить ее надо дольше. Индейка и курица, что продаются в сети магазинов «Ферма», качественные и натуральные.

Пусть ваши блюда будут максимально питательными, тогда любая диета станет в радость!

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