В Калуге найден живым пропавший 60-летний мужчина

Вечером в четверг, 27 января, в Калуге был найден живым пропавший 60-летний мужчина. Как мы уже рассказывали, его искали с 14 декабря.

- Найден, жив! – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Что именно с ним произошло, пока не уточняется.

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