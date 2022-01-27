Главные новости в Калужской области 27 января: отмена справок в школах и реконструкция Грабцевского шоссе
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 27 января.
В Калужской области из-за коронавируса временно отменили медсправки о выздоровлении в школах и детских садах.
Тем временем классы в 24 школах Калуги переведены на дистанционное обучение.
В Калуге началась подготовка документации для реконструкции Грабцевского шоссе.
Четыре улицы Калуги перекроют из-за киносъемок. В центре проезд будет затруднен.
Городская управа выплатит 347 тысяч рублей водителю, наехавшему на незакрытый колодец. Разбирательства продолжались больше двух лет.
Что творится в травмпункте Калуги во время сезона гололедицы. Наш репортаж.
В Калужской области зафиксировано минимальное за 35 лет количество погибших в ДТП.
Вынесен приговор банде, усыпившей жертв перед убийством в Тарусском районе.
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