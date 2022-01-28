Этот день в истории: 28 января умер видный публицист-народник Николай Михайловский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 января.

1888 – в деревне Хомяковка Тарусского уезда Калужской губернии родился крестьянский поэт Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский (16(28).01.1888 – 1946). Он близко знал и сотрудничал с Сергеем Есениным.

1891 – образована Калужская губернская ученая архивная комиссия (КУАК). Основой деятельности КУАК была археография и археологическое изучение Калужской губернии. В результате усилий ее членов был создан губернский исторический архив. В ноябре 1918 КУАК была преобразована в Калужское общество истории и древностей (КОИД).

1904 – умер Николай Константинович Михайловский (1842 – 1904), видный публицист-народник, уроженец Мещовска.

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