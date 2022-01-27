Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Михаил Мишустин якобы попросил калужан оценить работу губернатора Калужской области Владислава Шапши

Опубликовано: 27.01.2022 13:42 9 1065
Михаил Мишустин якобы попросил калужан оценить работу губернатора Калужской области Владислава Шапши

В четверг, 27 января, в инстаграм-аккаунте главы Правительства РФ появилось сториз, в котором Михаил Мишустин просит оценить работу губернаторов регионов. Такая новость появилась в федеральных СМИ. 

- Дорогие друзья, - пишется в аккаунте Мишустина, который оказался фейковым. – У нас есть к вам просьба. Далее в stories мы будем выкладывать губернаторов регионов России. Если вы увидели в списке своего губернатора, то вы должны написать в рамке, как оцениваете деятельность главы региона на этом посту.

В сториз была выложена и фотография калужского губернатора Владислава Шапши. Калужанам предлагается дать свой ответ на вопрос: «Как оцениваете его деятельность на посту?»

Вместе с тем, как сообщили в Правительстве РФ, эта у Мишустина нет аккаунтов в соцсетях.

- У председателя правительства нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram, - сообщает в пресс-служба ведомства. - Аккаунт, о котором идет речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно и все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе председателя и правительства не имеют.

 

Уважаемые читатели, несмотря на то, что это фейк, как бы вы ответили на этот вопрос? Пишите в комментариях.

UPD:

Фейковый аккаунт был удален через четыре часа после появления опросника.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Опубликовано: 27.01.2022 13:42 9 1065
Тэги: общество владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании рекомендует отдать предпочтение онлайн-сервисам
В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Пополнение в «IT-семье» ЦФО: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта в Калуге
Житель г. Малоярославец, не дожидаясь суда, погасил долг за электроэнергию в размере 390 тысяч рублей
Калужане могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
В 2021 году более 1000 должников остались без электроснабжения
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Доставка готового бетона
Как выбрать ткань для пошива одежды
Выбор надувной лодки ПВХ для охоты

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru