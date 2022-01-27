Михаил Мишустин якобы попросил калужан оценить работу губернатора Калужской области Владислава Шапши

В четверг, 27 января, в инстаграм-аккаунте главы Правительства РФ появилось сториз, в котором Михаил Мишустин просит оценить работу губернаторов регионов. Такая новость появилась в федеральных СМИ.

- Дорогие друзья, - пишется в аккаунте Мишустина, который оказался фейковым. – У нас есть к вам просьба. Далее в stories мы будем выкладывать губернаторов регионов России. Если вы увидели в списке своего губернатора, то вы должны написать в рамке, как оцениваете деятельность главы региона на этом посту.

В сториз была выложена и фотография калужского губернатора Владислава Шапши. Калужанам предлагается дать свой ответ на вопрос: «Как оцениваете его деятельность на посту?»

Вместе с тем, как сообщили в Правительстве РФ, эта у Мишустина нет аккаунтов в соцсетях.

- У председателя правительства нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram, - сообщает в пресс-служба ведомства. - Аккаунт, о котором идет речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно и все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе председателя и правительства не имеют.

Уважаемые читатели, несмотря на то, что это фейк, как бы вы ответили на этот вопрос? Пишите в комментариях.

UPD:

Фейковый аккаунт был удален через четыре часа после появления опросника.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!