Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области зафиксирован абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 27.01.2022 11:27 11 2392
В Калужской области зафиксирован абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1286, сообщили в четверг, 27 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 269 новых случаев заражения ковидом. Это асолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 69 264.

Госпитализированы за сутки 58 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 55 человек. Всего с болезнью справились 63 423 калужанина.

Вакцинирован от коронавируса 595 561 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 88 816 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 404 617. Госпитализированы за сутки – 12 807. Выписаны – 29 754, за весь период – 10 129 691. За последние сутки в стране от ковида умерли 665 человек, за все время – 328 770.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 27.01.2022 11:27 11 2392
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 11 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании рекомендует отдать предпочтение онлайн-сервисам
В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Пополнение в «IT-семье» ЦФО: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта в Калуге
Житель г. Малоярославец, не дожидаясь суда, погасил долг за электроэнергию в размере 390 тысяч рублей
Калужане могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
В 2021 году более 1000 должников остались без электроснабжения
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Доставка готового бетона
Как выбрать ткань для пошива одежды
Выбор надувной лодки ПВХ для охоты

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru