В Калужской области зафиксирован абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1286, сообщили в четверг, 27 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 269 новых случаев заражения ковидом. Это асолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 69 264.

Госпитализированы за сутки 58 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 55 человек. Всего с болезнью справились 63 423 калужанина.

Вакцинирован от коронавируса 595 561 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 88 816 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 404 617. Госпитализированы за сутки – 12 807. Выписаны – 29 754, за весь период – 10 129 691. За последние сутки в стране от ковида умерли 665 человек, за все время – 328 770.

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