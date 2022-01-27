В Калужской области из-за коронавируса временно отменили медсправки о выздоровлении для школьников

В Калужской области родителям школьников, которые пропустили более трех дней занятий из-за болезни, не потребуется предъявлять справку о выздоровлении из поликлиники. Об этом 26 января сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Решили, что такие справки до окончания пика подъема заболеваемости – не нужны, а школа будет обязана принять выздоровевшего ребенка. Так снизим нагрузку на поликлиники и риски повторных заражений детей и их родителей, - пояснил губернатор.

Напомним, в Калужской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом с приходом штамма «Омикрон». В среду, 26 января, установлен рекорд по новым случаям – 255 за сутки.

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