Врач-невролог Николаева Наталия Игоревна о профессии, о жизни, о любви

Интервью с доктором в рамках проекта Калужской Клиники Боли «Герои нашего времени в белых халатах».

Наталья Игоревна, в вашем роду и семье врачей столько, что из них вполне можно составить полноценную клинику. Кого из ваших родных вы считаете главным врачом, а кого – начмедом этой воображаемой клиники?

- Хм... интересный вопрос. Мою семью, в принципе, можно поделить на филиалы. Один филиал: Кострома-Ярославль. Второй - Калуга. В калужском филиале главный врач – мой муж (а как иначе?); в костромском-ярославском – мой папа, а мама его заместитель.



Мы знаем, что в юности вы с увлечением занимались танцами. Не было ли соблазна избрать путь эстрадной звезды? Как случилось, что перевесила всё-таки медицина?

- Танцы занимали большую часть моей жизни. Школа, репетиции, занятия 5 раз в неделю… Мне это приносило радость и удовольствие. Но так сложилось, что учеба вышла на первый план. Никогда не видела себя в роли руководителя ансамбля, например. Хобби? Да. Но не основная профессия.

Вероятно, в романтические годы студенчества у вас, красавицы, было много поклонников. Какими качествами должен был обладать молодой человек, чтобы понравиться вам?

- Чудесная пора – студенческие годы! Натура я романтическая, но сейчас по-другому смотрю на многие вещи: ценности и приоритеты меняются. Но и тогда, и ныне мне всегда важна открытость человека, его доброта и честность.

Каково быть хирургом, я себе представляю. Но вот каково быть женою хирурга – что в этом самое сложное?

- Жена хирурга – это как жена декабриста: ты за ним хоть на край света! Есть, конечно, и сложности. Работать хирургом непросто: тяжёлые пациенты, переживания, ночные дежурства… Все эмоции мужа я переживаю вместе с ним.

Ваша специальность – неврология: самая, пожалуй, умная и загадочная из медицинских профессий. Почему вы остановили свой выбор именно на ней?

- Мне кажется, что не я, а она сама меня выбрала. В студенчестве, на 4 курсе, когда изучают отдельные медицинские специальности, волей-неволей задумываешься: «А что мне интересно?». И тут начинается поиск и выбор между гинекологией, офтальмологией, терапией, хирургией, неврологией... Кафедра нервных болезней в Ярославле произвела на меня неизгладимое впечатление. Я ощутила, что мне тут комфортно, интересно, местами загадочно и сложно, местами понятно. Так и родилась идея стать неврологом.

В чём счастье врача-невролога – в какой момент он понимает, что не напрасно занимается своим непростым делом?

- Делать хорошо свою работу – это счастье. Радостно знать, что диагноз поставлен верно, что пациенту оказана вся необходимая помощь. А ещё радостно видеть счастливые глаза людей, которым с твоей помощью стало легче: вот это и есть счастье врача.

Вызывает восхищение избранный вами девиз: «медицина – это любовь, иначе она ничего не стоит» Скажите, пожалуйста, еще несколько слов о любви – о её месте в вашей жизни, семье и работе.

- Есть такой фильм: «Реальная любовь». Посмотрите обязательно! Любовь – она разная: к детям, мужу, родным, друзьям, пациентам, коллегам... Если есть ощущение, что ты на своём месте – именно там, где ты должен быть здесь и сейчас – то это любовь, чувство целостности, наполненности и удовлетворения собой и жизнью.

А как вы относитесь к популярному сейчас мнению, что любовь – это болезнь, длящаяся около 3 лет и заканчивающаяся, как правило, выздоровлением?

-Я не считаю, что любовь – это болезнь. Состояние влюбленности – да, в какой-то мере болезнь. Но любовь - это нечто большее. Она осознанна и глубока. И будет длиться ровно столько, сколько мы будем ее поддерживать и согревать в своём сердце.

Традиционный финальный вопрос интервью: три совета от доктора Николаевой. Как жить – чтобы жизнь была в радость?

- Мои советы просты:

Будьте активны: спорт, танцы, плавание - все это даёт нам энергию и вместе с тем помогает расслабиться.

Работа должна приносить удовольствие. Пришли на работу, поработали и устали – немного расслабьтесь и отвлекитесь. Даже самый тяжёлый труд, если он по душе – может быть в радость.

Постарайтесь быть на позитиве. Если что-то не ладится, можно дать себе время погрустить, иногда обратиться за помощью – но потом нужно взять себя в руки, и двигаться к новым победам и свершениям!

Благодарим за живые и искренние ответы!



Интервью провел: Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог).

Большое интервью с неврологом Николаевой смотрите на канале «Жизнь без боли»: https://www.youtube.com/watch?v=ryIi1rutl7I

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