В Калужской области привился от коронавируса 595 561 человек

Во вторник, 25 января, в Калужской области привились от коронавируса 1527 человек. Общее количество вакцинированных достигло 595 561, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,59%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 25 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 января 2022 года:

Жуковский район – 140,71%,

Боровский район – 135,34%,

Медынский район – 131,98%,

Думиничский район – 127,66%,

Перемышльский район – 124,91%,

Бабынинский район – 123,69%,

Барятинский район – 122,46%,

Спас-Деменский район – 117,02%,

Козельский район – 109,73%,

Мещовский район – 108,47%,

Сухиничский район – 108,09%,

Ферзиковский район – 104,86%,

Юхновский район – 98,56%,

Куйбышевский район – 96,23%,

Ульяновский район – 93,56%,

Мосальский район – 91,99%,

Тарусский район – 91,66%,

Жиздринский район – 90,11%,

Хвастовичский район – 86,05%,

Калуга – 83,84%,

Дзержинский район – 83,35%,

Обнинск – 83,02%,

Людиновский район – 82,45%,

Малоярославецкий район – 82,08%,

Кировский район – 80,1%,

Износковский район – 79,26%.

Данные на 25 января.

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