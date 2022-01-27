В Калужской области привился от коронавируса 595 561 человек
Во вторник, 25 января, в Калужской области привились от коронавируса 1527 человек. Общее количество вакцинированных достигло 595 561, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,59%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 25 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 января 2022 года:
- Жуковский район – 140,71%,
- Боровский район – 135,34%,
- Медынский район – 131,98%,
- Думиничский район – 127,66%,
- Перемышльский район – 124,91%,
- Бабынинский район – 123,69%,
- Барятинский район – 122,46%,
- Спас-Деменский район – 117,02%,
- Козельский район – 109,73%,
- Мещовский район – 108,47%,
- Сухиничский район – 108,09%,
- Ферзиковский район – 104,86%,
- Юхновский район – 98,56%,
- Куйбышевский район – 96,23%,
- Ульяновский район – 93,56%,
- Мосальский район – 91,99%,
- Тарусский район – 91,66%,
- Жиздринский район – 90,11%,
- Хвастовичский район – 86,05%,
- Калуга – 83,84%,
- Дзержинский район – 83,35%,
- Обнинск – 83,02%,
- Людиновский район – 82,45%,
- Малоярославецкий район – 82,08%,
- Кировский район – 80,1%,
- Износковский район – 79,26%.
Данные на 25 января.
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