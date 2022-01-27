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В Калужской области привился от коронавируса 595 561 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2022 09:21 0 257
В Калужской области привился от коронавируса 595 561 человек

Во вторник, 25 января, в Калужской области привились от коронавируса 1527 человек. Общее количество вакцинированных достигло 595 561, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,59%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 25 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 января 2022 года:

  • Жуковский район – 140,71%,
  • Боровский район – 135,34%,
  • Медынский район – 131,98%,
  • Думиничский район – 127,66%,
  • Перемышльский район – 124,91%,
  • Бабынинский район – 123,69%,
  • Барятинский район – 122,46%,
  • Спас-Деменский район – 117,02%,
  • Козельский район – 109,73%,
  • Мещовский район – 108,47%,
  • Сухиничский район – 108,09%,
  • Ферзиковский район – 104,86%,
  • Юхновский район – 98,56%,
  • Куйбышевский район – 96,23%,
  • Ульяновский район – 93,56%,
  • Мосальский район – 91,99%,
  • Тарусский район – 91,66%,
  • Жиздринский район – 90,11%,
  • Хвастовичский район – 86,05%,
  • Калуга – 83,84%,
  • Дзержинский район – 83,35%,
  • Обнинск – 83,02%,
  • Людиновский район – 82,45%,
  • Малоярославецкий район – 82,08%,
  • Кировский район – 80,1%,
  • Износковский район – 79,26%.

Данные на 25 января.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2022 09:21 0 257
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация
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