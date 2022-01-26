Главные новости в Калужской области 26 января: коммунальное ЧП и повышение стоимости проезда

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 26 января.

В Калуге 60 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за прорыва трубы. ЧП произошло на улице Генерала Попова.

Стоимость проезда в общественном транспорте Калуги повысили до 25 рублей. Новый тарифы – с 1 февраля.

В Калужской области установлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса. Такого количества заболевших за сутки ещё не было.

В Калужской области водитель «Киа» врезался в упавшее на дорогу дерево, вышел из машины и попал под колеса другого авто. Мужчина погиб.

В Калуге перестали вывозить мусор с площади Победы. Контейнеры уже переполнены.

Создан учебник по истории калужского края. В школы его привезут уже осенью.

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