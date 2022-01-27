Этот день в истории: 27 января в Калуге открылся Дворянский пансион

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 января.

1732 – царским Указом утверждена компания фабрикантов Карамышев-Щепочкин-Гончаров. Основателем полотняного завода (в последующем усадьба Гочаровых "Полотняный Завод") был калужский купец Тимофей Филатов-Карамышев. Ему 7 марта 1718 года Царь Петр I дал Указ на строительство «завода для делания парусных полотен».

1777 - после того, как Калуга стала столицей наместничества, в городе был открыт верхний земский суд, губернский магистрат и верхняя расправа

27(15).01.1881 – в память 25-летия царствования императора Александра II в доме купца Зюзина (ныне школа № 3, ул. Московская) открылся Дворянский пансион. Воспитанники пансиона учились в гимназии, реальном и техническом училищах.

1878 (ст. стиль) – родился Николай Сергеевич Ченыкаев. Он занимал пост калужского губернатора с 9.03.1915 по 1.05.1917 г.

1945 - 27-28 января - первая Калужская областная конференция ВКП/б/. Первым секретарем обкома партии утвержден И.Г. Попов.

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